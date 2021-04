Los obligan a caminar en cuclillas por no utilizar tapabocas

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La India ha sufrido en los últimos días un aumento en el número de casos de coronavirus, una situación que ha provocado que varios distritos se cierren e impongan medidas extremas para mitigar la pandemia de Covid-19.

El comisario de policía de Bombay, Param Bir Singh, introdujo en febrero una sanción de aproximadamente dos dólares para aquellos que caminen por la vía pública sin un cubrebocas. De acuerdo con cifras oficiales, los residentes de la capital financiera han pagado más de 4 millones de dólares en multas.

La India ha registrado aproximadamente 12 millones 302 mil 092 casos y 163 mil 428 muertes.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, decretó el confinamiento nacional para frenar la propagación del coronavirus, para forzar a los ciudadanos a acatar la regla la policía castigaba con violencia: golpeaba a las personas que paseaban por la calle o sino los forzaba a hacer sentadillas, flexiones y otras formas de ejercicio físico a modo de reprimenda.

“Face mask rule violators at Marine Drive in Mumbai being made to do a “Murga” walk as punishment by Mumbai Police” Received on my ‘SignalWonderbox.’ A common punishment in the boarding school I attended. Comical, but physically taxing.I certainly won’t forget my mask!! pic.twitter.com/GnVY6NfasV

— anand mahindra (@anandmahindra) March 30, 2021