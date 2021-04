Reversa en “blindaje” al desafuero

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Felipe Martínez Chávez.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El más alto nivel del gobierno de Tamaulipas cambió de táctica, y la nueva orden fue echar reversa al “blindaje” que evitaría el desafuero del Gobernador.

Como que el abogado Abelardo Perales Meléndez, asesor jurídico de los “vientos del cambio” y “liebre muy lampareada” en esos asuntos, aceptó que perdería ante la Suprema Corte la controversia constitucional que ya presentó la Cámara de Diputados.

La recomendación fue dar marcha atrás, se la aceptaron en Palacio y giraron la orden al Congreso junto con el punto de acuerdo, para sacarlo de inmediato e informar a los magistrados de la Corte de que las cosas vuelven a como estaban.

Urgen respuestas a varias preguntas, una de ellas, la principal ¿es motivo de detener el juicio? ¿necesitan desistirse los mandos de la Cámara de Diputados? Si es así ¿lo harán en tiempo y forma?.

Para ello se tendría que dar otro acuerdo del pleno con tardanza de varios días. Pero si no hay delito que perseguir, deberá hacerse.

Dos más ¿acaso hubo negociación entre el que manda en Tamaulipas y la 4T? ¿fumaron la pipa de la paz?. Es algo que sabremos en las siguientes horas, cuando se den reacciones de la contraparte.

Por lo pronto quedó abrogado el acuerdo de los diputados cuerudos, publicado en el Periódico Oficial el tres de marzo (con correcciones posteriores), en que fijaban un “doble desafuero” para procesar penalmente a funcionarios de primer nivel, entre ellos el Gobernador en turno.

Dicen que corregir el camino es de sabios y, si no puedes con el enemigo, hay que unirse a él ¿será el caso?.

Al discutirse el acuerdo en el seno de los legisladores federales, alguien dijo que sus colegas “se amarraron el dedo antes de cortárselo y se curaron en salud”. Veremos cuáles son las reacciones y consecuencias. Si todo conduce a la paz entre los dos niveles de gobierno, enhorabuena, bienvenida.

Necesario saber de si luego de la reculada de los paisanos, queda llano el camino para quitar la inmunidad al ejecutivo una vez que termine el proceso de desafuero, si es que viene en sentido positivo. Por lo pronto hay dudas que ni los mismos diputados domésticos entendieron.

Por cierto, nadie votó en contra, ni los morenos al decidir unirse y participar junto a los panistas. Esta vez votaron en abstención. Ya no hay oposición.

El ambiente político estatal anda muy “caldeado”. En Reynosa las relaciones entre el Palacio de Victoria y el edificio municipal no son nada buenas.

Tan mal andan que el fin de marzo, la segunda síndica Zita del Carmen Guadarrama Alemán, presentó ante la Corte sendas controversias contra la Auditoría Superior del Estado que insiste en “empapelar” a la presidenta Maki Ortiz con ayuda de la Fiscalía Anticorrupción.

En tanto, el cachorro de la mujerona, apodado El Makito, era conducido al cadalso por causas no muy claras.

Más se enrarecía la situación por la tardanza de Morena en decidir por sus candidatos a alcaldes y diputados. Entre más pase el tiempo, más procesos se abrirán a los actores guindas y varios pueden ir al “bote”.

Seguro que cuando la lista de abanderados esté completa habrá un cambio y las baterías se enfocarán sobre ellos.

Morena tenía hasta la media noche de este 31 de marzo para tomar decisiones. Es la fecha límite concedida por el Instituto Electoral, independientemente de si hay cambios hasta ahí por mediados de mayo.

A esta alturas de la lucha interna, Makito Ortiz ya no es viable para presidir Reynosa. Solo es un muchacho de 28 años, sin experiencia política, su madurez es hacer mandados en el DIF de Reynosa, donde lo nombró su madre. Fue rudeza innecesaria en su contra.

Al amanecer del jueves ya tendremos nombres. Lo que se dijo antes son listas falsas elaboradas al fragor de la batalla intestina.

A las últimas horas el candidato “naturalito” para aquella esquina fronteriza, Rigoberto Ramos Ordóñez, publicaba hallarse en la ciudad de los palacios y alentaba: “Ni me bajo ni me rajo. Como siempre raza, hasta donde tope. Se que no estoy solo. No se crean de chismes y rumores mal intencionados”. De algo debió estar enterado.

Igual en Victoria, las opciones eran Luis Torre Aliyán y Eduardo Gattas Báez. Los demás no tendrían posibilidad de enfrentar la reelección de Pilar Gómez, por el PAN.

A la media tarde circuló una versión “filtrada” como novedad pero con fecha 22 de marzo, que evidente resultaba falsa. Por ejemplo señalaba como candidato en Soto la Marina a Hugo Rojo, cuando él oficialmente ya está “amarrado” por el VI distrito federal.

Lo cierto es que las mejores propuestas son las siguientes: Carmen Lilia Canturrosas, Nuevo Laredo; Mario López Hernández, Matamoros; Madero, Adrián Oseguera; Tampico, Olga Sosa Ruiz y Río Bravo, Héctor Villegas.

Cada partido tiene su forma de matar pulgas. Sería bueno que ciudadanos y periodista nos acostumbremos al “sistema” de los morenos ¿o no?. Habrá menos dudas.

Por su parte el PAN anunció haber registrado en tiempo y forma a su gente en “paquete”. Por la premura no “checamos” a quien lleva en la zona de influencia de la Brigada Cívica Pedro J. Méndez, ni si confirmó Río Bravo para el “huachicolero”.