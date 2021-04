Artistas protestan contra convocatoria para ilustrar libros de texto

Sin embargo, a pesar del llamado a la reflexión, Aarón Jandette contó que fue atacado en redes sociales.

“Me empezaron a llegar bots, me empezaron a caer muchas cosas donde decían: ‘pues yo sí voy a regalar mi trabajo, yo sí regalaría mi trabajo porque es un honor’. Entonces dije: no pues del honor no vas a vivir. Te lo reitero es hacer esta reflexión del por qué este tipo de prácticas afectan básicamente a todas las partes, todas las partes de cualquier rama.”