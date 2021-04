Clausuran atracción en parque de la Riviera Maya tras muerte de niño

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Un menor de 13 años falleció ahogado el fin de semana en el parque Xenses, en la Riviera Maya, al ser succionado por un filtro.

El padre, Miguel Luna, cuenta como unos meses antes la familia se había contagiado de covid, y por ser muy valientes los había llevado desde Durango a pasar las vacaciones al parque.

“Nosotros padecimos el Covid en enero, yo estuve grave. Yo soy médico cardiólogo y yo los contagié a ellos. Y como un premio a la familia quise hacer este viaje porque fueron todos muy valientes y teníamos un año sin salir”, dijo Miguel Luna.

La atracción donde falleció el menor es un río artificial relajante, donde los familiares perdieron de vista a Leonardo cuando ya casi terminaban el recorrido.

“Ya casi al terminar el recorrido ya no veo a mi hijo, me percato que hay un área que me aspira a mi el pie, un orificio de unos 20-30 centímetros, me acordé que traía el celular y activé la cámara del celular, la luz pues, y vi a mi pequeño atrapado con la pierna dentro del succionado”, señaló Miguel.

El padre que es médico, estaba tratando de reanimar a su hijo, cuando llegó el personal del parque, el cual según el padre no estaban preparados para esa eventualidad.

”Le di respiración de boca a boca, masaje cardiaco, ya llegaron los paramédicos pero aquí sin ningún tipo de equipo básico”, insistió Luna.

El menor fue trasladado al hospital Amerimed en Playa del Carmen, donde fue declarado muerto a causa de ahogamiento por sumersión.

El padre denuncia que fue entonces que las autoridades del Ministerio Público lo presionaron para firmar el perdón.

“Me dijeron que no me entregaban el cuerpo hasta que firmara yo el perdón. El vicefiscal Villarreal, él me dijo. Así me dijo tajantemente: le van a entregar a su hijo únicamente que usted dé el perdón al parque. Sí, yo doy lo que quiera, pero denme a mi hijo”, detalló el padre.

En la Fiscalía de Quintana Roo atiende como vicefiscal de Asuntos Internos José Carlos Villarreal Rosillo.

El parque informó que la muerte del menor se debió a lo que calificaron como “error humano”, pues se realizaban en este río “arreglos no autorizados”.

“La conexión entre el río y la cisterna tiene unas rejillas, desafortunadamente un colaborador de mantenimiento hizo una solicitud de ciertas modificaciones saltándose todos los protocolos. Ahí fue donde se dio la omisión de la rejilla”, agregó Elizabeth Lugo, de operaciones del Grupo Xcaret.

Indignados por la muerte de Leonardo, en redes sociales exigieron justicia.

Este jueves personal de Protección Civil de Playa del Carmen colocó letreros de suspensión únicamente en el río relajante, donde se habría ahogado Leonardo.

“El parque está abierto, lo que está suspendido es específicamente esa actividad en tanto las autoridades concluyan también la parte de investigaciones” dijo Lugo.

La familia emprenderá acciones legales, ya que consideran que la muerte de Leonardo se debió a una negligencia por parte del parque.

“Ya tenía tiempo eso, fue una negligencia no haberlo tapado con una rejilla, me comentaron que desde octubre estaba abierto ahí, no es correcto, no se vale esto. Necesitamos hacer algo porque si no esto va a seguir sucediendo va a seguir pasando”, concluyó el padre Miguel Luna.

Con información de: noticieros.televisa.com