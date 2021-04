“No estoy resentido”: Canales

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El panista, Manuel Canales Bermea, niega que esté resentido con su partido por no haberle permitido competir por un cargo de más relevancia que una diputación local.

Actualmente integrante de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, dice que fue él quien pidió que no lo postularan para la reelección.

De esa manera, el neolaredense ataja las versiones que acusan un resentimiento de su parte hacia la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN), por no haberlo postulado para una diputación federal o para la reelección.

Reconoce que, durante algunas sesiones del Pleno Legislativo su voto para diferentes iniciativas fue en sentido contrario al de su bancada, lo cual no tuvo que ver con el hecho de no haber sido considerado como candidato a un cargo de mayor crecimiento que una diputación local.

“Yo personalmente le pedí al “Cachorro” (presidente del PAN en el Estado) que no quería reelegirme. Hay cosas que se dicen pero nada es cierto. Lo que hicimos (de no votar en el mismo sentido que su bancada) es lo que cualquier diputado puede hacer cuando no está de acuerdo con una iniciativa. La política es para negociar” señala.

Dice que el partido ve las necesidades desde otra barrera, y de esa forma decide quien tiene las aptitudes para competir por un cargo de elección popular.

Canales insiste en que seguirá trabajando externamente con recursos propios, llevando beneficios a los ciudadanos de Nuevo Laredo, como lo ha hecho desde hace varios años.

Narra que tiene un consultorio móvil para dar atención dental y psicológica a quienes lo necesitan, e incluso regala medicamento.

Agente aduanal desde 1994 y empresario ganadero, dice que luego de concluir la actual legislatura estatal, se dedicará a sus negocios en espera de una oportunidad para otro cargo de más importancia que una diputación local.