Comienzan campañas electorales 2021

El día de hoy Iniciaron las campañas electorales 2021 en México. El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó candidaturas a la Cámara de Diputados. 10 partidos políticos y dos coaliciones competirán por las 500 curules. 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional.

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, hizo un llamado a respetar la Constitución y las leyes electorales. Advirtió que el árbitro será inquebrantable y la pelea no es en “la jungla” sino en un Estado de derecho.

Córdova señaló que el INE no puede ser un árbitro silente…el INE no está en contra de nadie, de ninguna fuerza política, ni de ningún actor político, el INE está en contra de quien viole la ley sea quien sea, no es la primera vez que se pretende descalificar al árbitro. No lo lograron antes y no lo lograrán en el futuro… el INE está sometido a una estrategia de amedrentamiento que no va a prosperar, nadie puede pedirle a una institución con esta historia que no aplique la ley, que encoja los hombros ante incumplimientos claros y evidentes de las normas, estamos aquí exactamente para lo contrario, para hacer cumplir la ley”.

Sergio Gutiérrez, representante de Morena ante el INE, mencionó que “Ni son infalibles, ni son intocables nadie lo es en un estado de derecho… máxime también cuando se comporta el árbitro como candidato de oposición”.

El presidente del INE hizo un llamado para cumplir con la ley a todas las fuerzas políticas, candidatos, candidatas, gobernantes y medios de comunicación.

Declaró que los recursos públicos se ejerzan con absoluta imparcialidad porque el árbitro sacará todas las tarjetas que sean necesarias.

Los consejeros electorales declararon que “Es momento de la política”, y también llamaron a que, en las campañas, se respeten los protocolos sanitarios para evitar más contagios en la pandemia de Covid-19.

El Consejo General aprobó las candidaturas luego de verificar requisitos legales y el cumplimiento de criterios impuestos por el TEPJF.

Entre ellos que los partidos y coaliciones hayan registrado, cada uno, un promedio de 50 candidatos y candidatas con alguna discapacidad, de la diversidad sexual, de origen afromexicano, del sector migrante y de raíces indígenas.

Que la mitad hayan sido fórmulas de mujeres, que no aparezcan en el registro de violencia política en razón de género y que hayan cumplido con su declaración 3 de 3 donde garanticen que no tienen antecedentes de violencia de género ni son deudores alimentarios.

El Instituto Nacional Electoral verificará que hayan declarado la verdad porque, de lo contrario, perderán el registro y no solo eso sino la presentación de una denuncia ante las autoridades ministeriales porque ante lo que estaríamos sería la comisión de un delito por haber falseado declaraciones ante una autoridad distinta a la judicial como lo supone el 3 de 3 y por cierto quien lo haya hecho hasta ahora y si se detecta por esta autoridad pues está en graves problemas.

Se presentaron 213 candidaturas para reelegirse como diputados y diputadas, 99 promovidas por coaliciones y 114 por partidos en lo individual y tres no cumplieron con los requisitos.

Todos los incumplimientos obligan a la sustitución de candidatos en las próximas 48 horas. Es el plazo que les dio el INE. Las campañas electorales concluirán el miércoles 2 de junio.

