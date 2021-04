En el Quinto Distrito la gente está deseosa de un cambio: ECA

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En el Quinto Distrito la gente está desesperada y deseosa de un cambio porque están sufriendo las consecuencias de promesas y proyectos que no les han cumplido, afirmó el candidato a diputado federal Enrique Cárdenas del Avellano.

«Están puestos porque los proyectos que se han hecho y se han comprometido no han cumplido; están deseosos de un cambio».

Cárdenas del Avellano aseveró que los pobladores de los ocho municipios que comprenden el Quinto Distrito Federal Electoral desconocen quién es actualmente su diputado federal.

«Les he preguntado quién es su diputado, no tienen idea quién es».

Entrevistado mientras realizaba una caminata por el fraccionamiento San Luisito de esta Ciudad Capital después de realizar un evento en el Municipio de Guémez, el candidato del PRI a diputado federal por el Quinto Distrito manifestó;

«Hemos recorrido ya más de 370 colonias en Victoria y vamos a continuar, que no quede ningún rincón de Victoria que no hayamos recorrido; igual lo hemos hecho en los otros siete municipios».

El candidato del Revolucionario Institucional lamentó la falta de apoyos para el sector agrícola de la zona centro del estado, después que han pasado por un periodo de heladas y sufrir la temporada de estiaje.

«Con esta helada que acabamos de pasar hasta la fecha te puedo decir que no ha habido nada, no hay ningún apoyo, no han cuantificado y la gente está sufriendo demasiado».

«Peor aún, que los ríos han bajado y ya hasta el agua se les está agotando de los ríos para poder regar los cítricos que es la zona citrícola de la parte de Padilla», agregó para concluir.