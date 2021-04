Culpan falsamente a mujer capitana del bloqueo en el Canal de Suez

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Una joven capitana egipcia fue falsamente señalada como la responsable de que el navío Ever Given se estancara en el Canal de Suez la semana pasada, en lo que se pudo interpretar como un burdo ataque machista, que desafortunadamente se viralizó como una noticia falsa.

Y es que la joven mujer se encontraba en otro buque a varios kilómetros de la zona afectada y obviamente no a bordo del barco en cuestión.

La victima es Marwa Elselehdar, una capitana de 29 años que ha marcado un precedente en la historia marítima de Egipto, pero que en los últimos días tuvo que hacer frente a una serie de ataques que estuvieron basados en un titular falso de la cadena Arab News, el cual se propagó en todo el país, revelando además acusaciones cargadas de sexismo, mofas e ignorancia absoluta acerca de la situación.

Marwa Elselehdar afirmó no saber cuáles fueron los motivos de difundir una noticia falsa contra ella y quién o quiénes iniciaron la cadena de mensajes.

«Sentí que fui blanco de estos rumores tal vez porque soy una mujer exitosa en este campo o porque soy egipcia, pero no estoy segura», dijo.

Fue en los últimos días de marzo que el navío Ever Given, de la compañía Ever Green, estuvo encallado en el canal de Suez por 10 días, la afectación en el estrecho trayecto marítimo provocó que más de 150 buques estuvieran paralizados en zonas costeras, repercutiendo también en la economía a nivel internacional. Marwa Elselehdar se encontraba como primera oficial de mando en el navío Aida IV, a varios kilómetros del hecho, específicamente en la zona de Alejandría.

Todo surgió por la manipulación de un titular del medio egipcio, a quien la joven capitana le había concedido una entrevista días antes al accidente en el canal de Suez.

Sin embargo, la nota real hablaba precisamente sobre el esfuerzo y la gran labor que está desempeñando actualmente en un área que está ampliamente dominada por hombres.

«Ese artículo falso estaba en inglés, por lo que se difundió en otros países (…) Traté por muchas vías de desmentir lo que estaba en el artículo porque estaba afectando mi reputación y todos los esfuerzos que he hecho para llegar hasta donde estoy ahora». Ella se matriculó en la Academia Árabe de Ciencia, Tecnología y Transporte Marítimo en Egipto, para posteriormente unirse al Departamento de Transporte y Logística Internacional. Sin embargo, ella se sintió más atraída por el plan de estudios que se le estaba enseñando a su hermano en el Departamento de Transporte Marítimo y Tecnología.

Esa área estuvo limitada a hombres, pero eso no fue impedimento para que ella enviara una solicitud para unirse, la cual fue aceptada, lo que la llevó a ser la primera mujer egipcia en estudiar en ese departamento.​

Según la Organización Marítima Internacional, las mujeres representan el 2 por ciento de los marinos a nivel mundial, por lo que la labor de la capitana no deja de ser un tema trascendental.

«A bordo, todos eran hombres mayores con diferentes mentalidades, por lo que fue difícil no poder encontrar personas de ideas afines con las que comunicarse (…) Fue un desafío pasar por esto sola y poder superarlo sin que afectara mi salud mental». En 2017, Marwa Elselehdar fue honrada en el Día Internacional de la Mujer por el presidente egipcio Abdel Fattah El-Sisi.

«La gente de nuestra sociedad todavía no acepta la idea de que las mujeres trabajen en el mar lejos de sus familias durante mucho tiempo. Pero cuando haces lo que amas, no es necesario que busques la aprobación de todos».

Con información de: telediario.mx