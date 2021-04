German Ortega lucha contra una profunda depresión

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Germán Ortega reveló que luego de superar su contagio de coronavirus, ahora lucha con una profunda depresión con la que batalla día tras día.

“Sí, se agudizó, de por sí yo soy muy chillón, pues se agudizó, depresiones, ansiedad, de que te despiertas con una sensación de miedo, es terrible la secuela, pero bueno, vamos saliendo adelante”, dijo el comediante para el programa matutino ‘Hoy’.

Al ser cuestionado sobre los síntomas que vivió mientras estaba infectado de Covid-19, explicó: “no los padecí durante el contagio, dos días me dio mucho sueño de dormir casi todo el día”.

Posteriormente, Germán quiso dejar en claro que, a pesar de tener problemas de dinero, no fue tan fuerte como se dijo en algunos medios de comunicación.

“Mucha gente dice ‘salte a vender comida’, o sea, ¿y dónde está la contaminación?, no puedes salir a comer, te piden permisos, no es fácil, es un rollo, los que digan que sal, no, no todo mundo tiene esa capacidad de reinventarse, yo dije ‘no me estoy muriendo de hambre, pero sí nos agarró a todos la pandemia’, ¿y quiúbole?, hay gastos que tu vienes (haciendo), que no contamos con que de pronto la economía iba a bajar”, finalizó el comediante.

Con información de: mty.telediario.mx