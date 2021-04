Habrá ‘calorón’ en Victoria: PC

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Días de intenso calor con una sensación térmica por encima de los 40 grados centígrados y ausencia de lluvias es lo que se pronostica para esta Ciudad Capital durante esta semana, advirtió el director de Protección Civil Municipal Juan Fernando Caballero Rodríguez.

«Se pronostica para toda esta semana temperaturas hasta 39, 40 grados como máxima».

Tras señalar que el intenso calor se hace presente otra vez en la Capital, destacó que hay que estar prevenidos para cualquier situación.

«Evitar la exposición prolongada al sol en las horas de mayor radiación solar, usar bloqueador solar, buscar una sombrita».

Ante la ausencia de lluvias prevaleciendo la existencia de pastos secos, el titular de PC en Victoria hizo un llamado a los vacacionistas y aficionados al senderismo o turismo de montaña.

«Los que van a los ríos, a las zonas montañosas que no prendan ahorita, no hacer fogatas no hacer carnes asadas porque si bien nos vino unos días de lluvia pues aún la sierra está muy seca, muy necesitada de agua y y pues no nos vaya a hacer algún conato de incendio mayor».

Para concluir, Caballero Rodríguez recalcó; «por esta semana no se tienen pronosticadas lluvias, solamente intenso calor».