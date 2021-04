Sacude sismo de magnitud 4 a Los Ángeles, California

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Este lunes 5 de abril del 2021 un sismo de magnitud 4 se sintió en una zona cercana al aeropuerto de Los Ángeles, Estados Unidos, con el epicentro en la ciudad de Inglewood, al oeste de la urbe angelina, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El movimiento se registró a las 04:44 hora local (11:44 GMT) y se sintió en Inglewood, Lennox y varias áreas cercanas al centro de Los Ángeles, aunque no se reportaron ni daños materiales ni personales de inmediato.

Personas que se encontraban en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) comentaron en Twitter que sintieron el temblor, aunque la página oficial de la infraestructura aeroportuaria no hizo ninguna mención al respecto.

Rachel Brown, una periodista, señaló a través de Twitter: “TERREMOTO: ¿Quién ha sentido eso?.

La experta en terremotos, Lucy Jones, señaló en Twitter que el sismo fue lo suficientemente fuerte como para ser “sentido por la mayoría de personas despiertas en Los Ángeles”, aunque explicó que el temblor ocurrió “muy profundo” en la tierra, a unos 20 kilómetros de profundidad.

Varios temblores más pequeños se produjeron durante la madrugada, incluyendo un sismo de magnitud 3.3 en la misma zona geográfica, de acuerdo con los datos del USGS.

En los últimos 10 días ha habido tres seísmos de magnitud 3 o más en lugares próximos a Los Ángeles.

California se encuentra en una zona de alta actividad sísmica atravesada, entre otras, por la falla de San Andrés.

El Servicio Geológico estima que hay un 60 % de probabilidades de que un terremoto con una magnitud cercana a 7 ocurra en la zona de Los Ángeles en los próximos 30 años, con las mayores probabilidades de presentarse a lo largo de la falla de San Andrés, lo que afectaría seriamente muchas de las ciudades del condado angelino, entre otras.

Good morning Southern California! Did you feel the M4.0 #earthquake about 2 mi north of Hawthorne (east of LAX) at 4:44 am PT? Hope everyone is doing ok. Check out the event page: https://t.co/Za2C95JKPP @Cal_OES @CalConservation pic.twitter.com/T9j2EvUqup

— USGS ShakeAlert (@USGS_ShakeAlert) April 5, 2021