Se incorporan al PES militantes de Morena

Por Alfredo Guevara.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Por lo menos 61 candidatos a alcalde, diputado local y legislador federal de Encuentro Solidario (PES), son ciudadanos que ni han militado ni participado en otros partidos políticos por un cargo de elección popular, destacó Enok Pineda Morín.

Cada uno de ellos empezará a promover el voto, sobre todo en aquellos ciudadanos indecisos como en los que no militan o simpatizan con partido político en particular, para que de esa forma exista una democracia más abierta.

Tras recibir a militantes y simpatizantes de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), inconformes por la designación de candidatos y la toma de decisiones, aseguró que el PES no va contra partido político en lo particular, sino más bien, por aquellos ciudadanos que por una u otra razón no participan en una elección.

Adelantó que los candidatos del Partido Encuentro Solidario, ponderarán en su propuesta todo lo que tiene que ver con la vida y la familia, en contra del aborto, toda vez que todo problema social que aqueja a la población, inicia en casa.