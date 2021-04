Comienzan a vender unidades de transporte escolar en Madero

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Juan Hernández/El Sol de Tampico.-

Ciudad Madero, Tam.- Para evitar que los vehículos de transporte escolar se deterioren al permanecer ya varios meses parados debido a la pandemia, que obligó al cierre de los planteles educativos, algunos concesionarios han optado por vender estas unidades.

Héctor Maldonado Aquino, secretario general del Sindicato del Transporte Escolar, mencionó que en el mes de marzo se cumplió un año que esta agrupación dejó de trabajar por la contingencia sanitaria.

“A partir de marzo cumplimos un año con esta situación, el sindicato y todos los concesionarios están en un paro total en su actividad primordial y viendo la posibilidad de cambiar la actividad por la cuestión de la pandemia”, indicó.

Comentó que esta situación ocasionó que las unidades de transporte permanecieran parados durante varios meses, lo que ha originado que estas presentan fallas mecánicas o en la parte de la carrocería y chasís, por lo que varios de ellos han optado por vender, lo que un día fue su fuente de trabajo.

“No se han vendido las concesiones, lo que se están haciendo es vender las unidades porque estando paradas se deterioran, se han vendido aproximadamente unas 10 unidades, las personas que tenían muchos años han decidido vender la unidad y ya se van a dedicar a otros giros”, expresó.

Maldonado Aquino, comentó que es complicado que estos concesionarios puedan adquirir un vehículo nuevo debido al alto costo y debido a la situación económica que ha dejado esta pandemia.

“Una unidad nueva estamos hablando de un costo arriba de medio millón de pesos y la venta de estas unidades era para que no se dañen más, para que no se maltrataran estando paradas y esos concesionarios no van a poder seguir con esta actividad salvo a que adquieran un compromiso del orden de una nueva unidad”, citó.