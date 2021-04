Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Cuando el Volcán reabra sus puertas al público, Tigres jugará sin tener a la barra Libres y Lokos en su tradicional sección, ya que por reglamento de la Liga MX, no habrá acceso a grupos de animación por protocolos anti covid-19.

Si bien, cada integrante de la barra podría conseguir su acceso individual, pero estando dentro del inmueble, no puede reunirse como porra; incluso, no podrían tener sus habituales instrumentos para los cánticos.

«Por disposición de la Liga MX, viene un reglamento muy específico, pero no puede haber, la porra o grupo de animación no pueden usar sus lugares específicos a los cuales tradicionalmente tiene acceso. La sección de Libres y Lokos no podrá ser usada por ellos, las personas sí», dijo Juan Carlos Valenzuela, Director Mercadotecnia, Comercial y Comunicación de Tigres.

«Sí queríamos (poner butacas en la zona de Libres y Lokos), pero no depende de nosotros, no podemos usarla, debe quedar limpia, nos pondremos creativos (con publicidad), pero no podemos tomar sus lugares, la sección usada no debe ser utilizada… queríamos, pero no podemos meter aficionados ahí», agregó Valenzuela.

Con información de: mediotiempo.com