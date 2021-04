Real Madrid venció al Liverpool; El Man City derrotó al Dortmund

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Vinicius Sr, joven brasileño dio su mejor partido desde que llegó al Real Madrid y con un doblete le dio un muy merecido triunfo a los españoles por 3-1 frente al Liverpool, cuyo errático presente en la Premier League se manifestó a nivel continental.

Marco Ascencio anotó el segundo para el Madrid y por el Liverpool descontó Mohamed Salah.

⁦ #RMALIV⁩ | ⁦ #UCL ⁩

R. Madrid 2 × 1 Liverpool | GOAL Salah HD

🎥

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

to never miss any goal Follow ⁦ @BSM26F_⁩ pic.twitter.com/oYTAfXAVRV

— Follow Me @BSM26F_ (@cw_mqw) April 6, 2021