Señala AMLO que su gobierno no realizará montajes

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, señaló que su gobierno no realizará montajes y recalcó que a partir del 1 de diciembre de 2018 hay una nueva relación con los medios de comunicación.

López Obrador presentó este miércoles el caso de Florence Cassez e Israel Vallarta, detenidos por secuestro en el año 2005.

Durante su conferencia mañanera de este miércoles mostró la transmisión del supuesto rescate de víctimas y detención de los presuntos secuestradores.

Indicó que él jamás hará este tipo de prácticas y está seguro de que los medios también están llevando a cabo un proceso de reforma, de cambio, donde prevalezca la ética, que garantice una información libre de manipulación.

López Obrador aseguró que los medios de comunicación tienen que estar al servicio del pueblo y no del poder, “es parte de los cambios”.

Indicó que se están viviendo nuevos tiempos; son distintas las relaciones que se dan con los medios, de mucho respeto, se garantiza las libertades, no hay censura, no hay represión a medios, no se persigue a opositores, pero ya no se da esta relación perversa.

Aseguró que casos como el de Cassez y Vallarta no debe olvidarse por lo que implicó en la vida pública nacional. Señaló que no está de acuerdo con lo de “Ni perdón, ni olvido”. Perdón sí, olvido no, porque no se puede hacer a un lado en la memoria.

El mandatario enfatizó que todo esto ayuda a que los jóvenes vayan conociendo estas realidades porque también hay la tendencia, la idea de que esto.

López Obrador cuestionó una vez más al periodista Carlos Loret de Mola y la transmisión del presunto rescate y detención de los secuestradores en 2005 y dio la instrucción de revisar el papel que jugó la productora y, si hay elementos suficientes, separarla de su cargo en el área de Comunicación Social de Presidencia.

Carlos Loret de Mola, a través de Twitter, respondió al Presidente y dijo que la “embestida” es para no dar a la sociedad una explicación sobre la vacuna no aplicada. Recordó que ofreció una disculpa pública por los errores cometidos durante la transmisión del caso Vallarta-Cassez.

La embestida no es por Cassez-Vallarta. Es por Pío, Felipa, Epigmenio, Bartlett, Irma Eréndira… para no dar a la sociedad una explicación sobre una vacuna no aplicada, revive un caso de hace 16 años del que no me di cuenta y por el que desde entonces me disculpé públicamente. — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) April 7, 2021

Con información de: lopezdoriga.com

