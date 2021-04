Tiene alta demanda vacuna vs tuberculosis

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Nudia Toscano / El Sol de Tampico

Tampico, Tam.- En el Centro de Salud de Tampico se ha ampliado a ochenta el número de menores que se vacunan por día contra la tuberculosis, luego de registrarse casos de familias, que duermen a las afueras de las instalaciones para poder alcanzar un número.

Héctor Pérez Monsiváis, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número dos con sede en Tampico, indicó que ha recibido informes de familias que pasan la noche a las afueras de la unidad, para garantizar recibir la vacuna, lo que dijo, puede resultar un peligro.

“Estamos aumentando hasta 80 (antes eran 50) dosis al día, hago un llamado a la población, que no vengan hacer fila en las noches, porque tenemos suficiente biológico” dijo sobre estos hechos el entrevistado.

La alta demanda en solicitud del biológico, se registra luego de que por casi un año el Gobierno Federal no enviara remesas a esta ciudad, periodo en el que Salud Estatal, no dejó de hacer la solicitud correspondiente, hasta que este 31 de marzo recibieron 15 mil dosis.

Indicó que en los primeros cuatro días de aplicación, lograron inmunizar a más de mil menores, en dos módulos, el Centro de Salud y el Hospital Ángeles, por lo que con la finalidad de agilizar el proceso y reducir acciones, como que las familias duerman afuera de las instalaciones, ampliaron los módulos de atención.

“Tenemos varias alternativas para solicitar la vacuna y con ello, más seguridad para que no tengan que venir en las noches”, refiriéndose a que la vacuna se aplica desde hace días en la Bene, Cemain, Ángeles (doscientas al día), en una clínica de la Avenida Hidalgo y en el Hospital Civil de Madero (cien al día).