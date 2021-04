Turista sufre accidente en bar de Cancún

El accidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas cuando, en compañía de otros amigas y amigos, fue alcanzada por el fuego producido cuando el barman manipulaba las bebidas.

«Esto fue en Las de Guanatos en Cancún, México. Solo he compartido mi publicación durante menos de una hora y han eliminado la información y contenido de su página. Ayúdenme, por favor, a hacer que esto se vuelva viral. Quiero la atención de los medios. Quiero justicia por lo que estas personas me hicieron,» público Marissa Daniel.

La estadunidense compartió un video de 45 segundos donde se aprecia el momento del incidente, cuando su rostro se cubre por las llamas.

«He sufrido quemaduras de segundo grado en todo el lado izquierdo de la cara, el brazo izquierdo y la oreja izquierda. Incluso perdí parte de mi cabello. El personal reaccionó muy mal a la situación. No me ofrecieron ayuda ni asistencia; simplemente me miró sin palabras», publicó en su cuenta de Facebook.

La turista visitó Cancún durante la temporada del Spring Break y afirmó que buscará justicia para que este hecho no ocurra con otros visitantes.

“Este trágico evento nunca debió haber ocurrido y podría haberse evitado fácilmente si estas personas no hubieran sido tan descuidadas con sus acciones. Rezo para que esto no le pase a nadie más aquí».

Las autoridades locales y los representantes del establecimiento no se han pronunciado sobre estos hechos.

