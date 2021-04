Bad Bunny es ovacionado en WrestleMania 37

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Bad Bunny superó las expectativas de los fanáticos de la lucha libre al presentarse la noche del sábado en Wrestlemania 37 realizando movimientos que no se esperaban y ganándose el corazón de muchos de los seguidores de la WWE.

El cantante junto a Damian Priest, se enfrentó a la dupla conformada por The Miz y John Morrison, quien ya desde hace algunos días habían comenzado a calentar el enfrentamiento al pintar el Bugatti blanco del reggaetonero.

El intérprete de «Safaera» hizo gala de sus habilidades como luchador con diversos movimientos que sorprendieron a más de uno de los presentes en el Raymond James Stadium, de Tampa, Florida.

Uno de los movimientos que realizó de mejor manera fue el famoso «Canadian Destroyer», técnica acuñada por el canadiense Petey Williams.

Bunny tomó a John Morrison, lo levantó y logró hacer la maniobra generando sorpresa en el público que se encontraba en el recinto y quienes lo miraban en televisión.

Benito Antonio Martínez Ocasio estuvo cerca de terminar la lucha en un par de ocasiones aplicando llaves como todo un estelar de la WWE pero no fue hasta que, apoyado por su compañero Priest, se lanzó de la tercera cuerda para caer sobre The Miz y le aplicó una llave de la que no pudo liberarse para sellar el triunfo.

Con información de: mty.telediario.mx