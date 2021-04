Ganan mexicanos premio a Mejor Sonido en los Bafta por ‘Sound of Metal’

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Este sábado los premios Bafta, que galardonan al cine británico e internacional, dieron a conocer a los ocho primeros ganadores, antes de la gran gala que tendrá lugar este domingo.

Debido al contexto de pandemia mundial, los premios de la academia del cine británico dividieron su 74 edición en dos días, anunciando los ocho primeros ganadores este sábado.

El largometraje “Ma Rainey’s Black Bottom” se hizo con dos máscaras doradas, a mejor diseño de vestuario y mejor vestuario, mientras que “Rocks”, la película que muestra la vida de una chica y su hermano en una zona empobrecida de Londres, se hizo con el galardón a mejor casting.

“Sound of Metal” se llevó el premio a mejor sonido, cinta en donde participaron los mexicanos Carlos Cortés, Jaime Baksht y Michelle Couttolenc.

El mejor diseño de producción fue para “Mank”, y “Tenet“, de Christopher Nolan, se llevó la máscara a mejores efectos especiales.

La noche se cerró con las distinciones a mejor corto británico, que se lo llevó “The Present“, y mejor corto de animación, que recayó en “The Owl and the Pussycat“.

Se entregarán 17 premios más este domingo en la ceremonia principal que tendrá lugar a partir de las 19:00 h local en el mítico Royal Albert Hall de Londres.

La premiación se realizará de forma virtual debido a la pandemia mundial y eliminará la famosa alfombra roja que lucía en las calles de Londres así como el público en las gradas.

Esta será la edición más diversa y multirracial de todas, con cuatro mujeres nominadas al premio de mujer dirección, y con “Nomadland“, de Chloe Zhao, y “Rocks“, de Sarah Gavron”, lideran la lista de candidaturas con siete cada una.

A BAFTA win sounds good! Sound of Metal picks up the award for Sound. #EEBAFTAs pic.twitter.com/CXa2EQhHUF

— BAFTA (@BAFTA) April 10, 2021