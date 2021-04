Aracely Arámbula no aparecerá en ‘Luis Miguel: La Serie’

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Aracely Arámbula envió un comunicado de prensa para informar que ni su nombre ni imagen serán tocados en «Luis Miguel: La Serie», a menos de una semana de que se estrene la segunda temporada de este proyecto de Netflix.

A través de un mensaje firmado por la actriz y cantante se notificó lo siguiente: «Como fue comentado desde un inicio por parte de mi management, así como de mi representante legal, nunca tuve la intención de autorizar el uso y explotación de mi imagen como parte de la narrativa biográfica, real y/o ficcionada en la serie intitulada Luis Miguel. Mi posición fue clara y contundente al hacer valer un derecho que en exclusiva me corresponde y defendí de manera firme» «Esta es una prerrogativa que todos tenemos y podemos oponernos a su uso, en especial, cuando puede llegar a transgredir la esfera personal y privada de una persona, más aún, cuando no se trata de una etapa de nueva vida profesional a pesar de ser una figura pública», recalcó “La Chule”.

Conjuntamente, destacó lo mucho que ha cuidado su carrera artística en cuanto a su vida privada.

«Con más de dos décadas de trayectoria profesional, el cuidar de mi imagen no ha sido una tarea sencilla y esto debe ser un respaldo y aliciente para todo nuestro gremio, ya que vivimos de ella y de lo que forjamos como resultado de nuestro trabajo. Los invito a hacer valer sus derechos, defenderlos y dejar de pensar que hay cosas que no se pueden lograr por más grande que parezca el reto. Celebro que en esta ocasión se me haya respetado cordialmente al haber alzado la voz; el reconocimiento al derecho de la imagen de las personas en su esfera íntima es una garantía que siempre debemos hacer valer», mencionó.

Aracely también aprovechó el momento para revelar que ella también lanzará un proyecto donde contará su vida.

«Para finalizar, me es grato compartir con Ustedes que he iniciado el proyecto de escribir mis memorias, en donde con prudencia y discreción se ha visto involucrada mi vida personal en su transición hasta la profesional y llegando hasta el momento de ser madre, siendo que de esta forma podrán conocer las etapas más trascendentes; la realidad contada desde la fuente y no por terceros ajenos a ella, ni de manera parcial o tendenciosa», reiteró.

Finalmente, envió un contundente mensaje: «El ser protagonista en la vida de alguien, no significa ser protagonista en sus negocios».

