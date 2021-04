Frida Sofía responde a Alejandra Guzmán

“Mamá, vi tu comunicado, lo único que te puedo decir es que me entristece que sigas con la farsa y decir eso de mi abuelo cuando sabes perfecto quién es él. Sabes que violaba y le pegaba a puñetazos a mi abuela, llorabas de pensar en sus ojitos morados, a ti te tiró los dientes, siempre abusó de ti en todos los sentidos y sales a decir semejante discurso tan absurdo y fuera de la realidad», inició.

Aseguró que con su testimonio la cadena de abuso finaliza en su familia, esperando que su madre también empiece a hablar y todo cambie para un mejor futuro para ambas.

«Estoy orgullosa de mí misma que tuve el valor de hablar y de decir algo que me lleva lastimando el alma tantos años, que me avergonzaba tan profundamente siempre sintiendo que yo lo permití. Me siento libre de por fin expresarlo. A lo mejor tú todavía no estás lista para hablar de tus abusadores y por eso sigues en negación de quién es tu papá, lo respeto. Cada quien tiene sus tiempos», agregó.