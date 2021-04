Tiroteo en escuela de Tennessee deja varias personas heridas

“El edificio escolar ya fue resguardado y los estudiantes que no estuvieron involucrados en el incidente ya fueron entregados a sus familiares”, indicó Thomas. Añadió en otro tuit que las autoridades recaban información sobre “esta trágica situación” y que se dará más información más adelante.

La policía pidió a la población evitar el área. Hasta el momento hay pocos detalles disponibles, pero los medios de prensa mostraban varios vehículos de emergencias y de la policía en el lugar.

A reunification site has been established at the baseball field behind Austin-East High School near Wilson and S. Hembree. https://t.co/zmQGzwb6cO

— Knoxville Police TN (@Knoxville_PD) April 12, 2021