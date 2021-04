Todo lo que ha pasado en caso Guzmán-Pinal

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, abril 11 (Agencias)

La cantante Alejandra Guzmán decidió dar la cara tras las polémicas declaraciones que hizo su hija Frida Sofía, en donde expuso que sufrió abuso sexual por parte de familiares y parejas de la famosa rockera.

Fue a través de un video que ha conseguido 336 mil reproducciones y más de cinco mil mensajes, en Facebook y otras 300 mil en Instagram, que Guzmán rompió el silencio y, en 1.29 minutos fijó su postura en torno a las declaraciones de en contra de Enrique Guzmán.

La cantante mexicana lo defendió y señaló: “Pongo las manos al fuego por mi padre”, y lanza un llamado a su hija para acudir juntas a terapia y arreglar este delicado asunto en familia, dejando fuera a los medios de comunicación, así como toda la polémica que envuelve el tema.

“Creo que es tiempo de que yo hable. Como madre he hecho todo lo que he podido para ayudar a mi hija, para acercarme a ella sin necesidad de cámaras ni de los medios. Es delicado, es muy triste ver a mi padre, comprendo por lo que está pasando porque yo también estoy pasado por esas acusaciones sin bases, que no son justas”, dijo.

Añadió: “Y te ofrezco Frida arreglar esto de la mejor manera, buscar un buen terapeuta, alguien que nos pueda ayudar. Yo sé que podemos. Te ofrezco mi corazón y todo mi amor porque yo te parí. Y a todos los medios les pido por favor que comprendan que esto es un asunto familiar”.

FRIDA RESPONDE

Luego de este acto, Frida Sofía tomó sus redes sociales para contestar el comunicado que su madre subió en sus redes sociales. Frida dijo estar triste por lo que publicó su famosa madre y aseguró que el cantante de “Mi cabeza en tu hombro” no solo la manoseó a ella, sino que también golpeó y violó a Silvia Pinal en repetidas ocasiones.

Al parecer el escándalo de la familia Guzmán-Pinal no tiene tregua y ahora la hija de la rockera usó nuevamente su cuenta de Instagram para expresar su sentir y de paso abrir más la herida, al asegurar que la Reina de Corazones supo lo que le hacía su padre a su famosa madre.

“Mamá, vi tu comunicado, lo único que te puedo decir es que me entristece que sigas con la farsa y decir eso de mi abuelo, cuando sabes perfectamente quién es él. Sabes que violaba y que le pegaba puñetazos a mi abuela (Silvia Pinal). Llorabas de pensar en sus ojitos morados”, escribió Frida.

La también cantante, pero de urbano, aseguró en su escrito estar muy orgullosa del valor que tuvo para hablar sobre lo que le sucedió desde los cinco años de edad y que ahora se siente libre de haber podido expresar su sentir, ya que siempre pensó que ella era quien permitía al cantante hacer lo que le hizo.

LA DENUNCIA

El presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer, invitó a Frida Sofía a hacer la denuncia formal ante las autoridades para que la justicia llegue a su caso, esto durante una conferencia de prensa realizada en días pasados.

Durante este evento, Mayer no solo reconoció la denuncia que hiciera la joven de 30 años de edad, sino que también le informó que para que haya justicia en su caso, si así lo decidiera, lo que debe de hacer es realizar ante el Ministerio Público la denuncia correspondiente.

“De ella depende, ella decidirá si además de hacer la denuncia mediática quiere hacer la denuncia penal, depende de la víctima. La parte más importante para que se llegue la justicia es que las víctimas hagan la denuncia”, aseguró.