Con retraso, inicia segundo día de vacunación anticovid en el ITCM

Juan Hernández / El Sol de Tampico.-

Ciudad Madero, Tam.- Ciudadanos se desesperan ante el retraso de la aplicación de la vacuna contra el Covid-19, en la modalidad drive thru en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero (ITCM), misma que arrancó minutos después de las 10:00 horas.

Familiares de los adultos mayores señalaron que se han quedado desde el día de ayer, lunes 12 de abril, luego de que no alcanzaran la aplicación de las vacunas. Comentan que ya hay fila desde el bulevar Adolfo López Mateos y Calle 10 hasta las instalaciones de esta institución educativa.

«Algunos me dicen que ya van a empezar, otros me dicen que la vacuna todavía no llega, no hay coordinación entre el personal encargada de esta jornada de vacunación», señaló uno de los automovilistas minutos antes del arranque oficial del segundo día de inmunización para abuelitos.

Los inconformes agregaron que ninguna autoridad del gobierno federal había salido a informarles lo que estaba ocurriendo durante este segundo día de la aplicación del biológico en la urbe petrolera.