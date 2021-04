Niega el ‘Tuca’ roce con afición

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, abril 12 (Notimex)

Durante el partido ante América, en el regreso de la afición de Tigres al Volcán, el aficionado de nombre Víctor Villarreal tuvo que salirse del Estadio Universitario por consejo de la seguridad del inmueble, ya que asegura el seguidor que Ricardo Ferretti ya estaba muy molesto con él.

Villarreal conocido como el Pollo Pelón, asevera que no insultó al Tuca, que sólo le pedía metiera a Leo Fernández y el timonel le mentó la madre tres veces hasta que le dijo «ya cállate pendejo». Otra versión que trascendió es que el aficionado le gritó que metiera a Leo, pero diciéndole «pinche cojo», lo cual enfureció al timonel.

Fue así que este lunes en rueda de prensa con Tuca, la segunda que da en el 2021, se le cuestionó su versión de los hechos, pero el Bigotón aseguró que no sabía de qué le hablaban, aunque al mismo tiempo señala que le están «chingue y chingue» para que meta a un jugador.

«No tengo idea de lo que me habla, yo no tengo Twitter, no tengo Facebook, no quisiera tener teléfono, no sé de lo que me habla», dijo Tuca, quien se enojó ya que al decir que no sabía de qué hablaban, se le indicó que todo esto se dio en el inmueble, que no había necesidad de tener redes sociales para decir si sufrió o no insultos y si los respondió o no; sin embargo, se molestó y evadió el tema hablando en general.

«Problemas con los aficionados he tenido miles, antes cuando los estadios estaban llenos; siempre ha habido discordancia en ciertas cosas, no soy centenario para caerle bien a todo el mundo; ni todos los aficionados son como Libres y Lokos que apoyan todo el tiempo».

«De 43 mil personas que entran en el estadio, aún siendo el equipo de la década, tenía discusiones con aficionados, para mí eso es una cosa normal; que me mienten la madre, que meta a fulano cuando ya hice los cambios, que tienen preferencia por un jugador y están chingue y chingue que ‘pon el jugador, pon el jugador’, esto es una cosa normal. Que me digan de cosas, que me mienten la madre, además mi madre ya se murió, ya no me afecta. Que me mienten la madre y yo les digo ‘quiubole hermano’, para mí hasta ahí», agregó.

Con 15 puntos, Tuca considera que Tigres no puede perder la esperanza de Liguilla, por lo que tiene fe de colarse en el Repechaje.

«La situación no es agradable, pero hay vida, hay esperanza, nos vamos a agarrar de esto, las posibilidades de Liguilla; aquí no somos avestruz, no vamos a esconder la cabeza, no hemos engañado ni mentido a nadie», apuntó.