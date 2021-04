Quiere “Macho” dirigir a Tigres

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Tigres vive un muy mal Guard1anes 2021 y aunque Ricardo Ferretti ya tiene un acuerdo para renovar su contrato, sigue sin firmarlo y podría estar en duda su continuidad por los malos resultados. Ante ello Hugo Sánchez levantó la mano para tomar el banquillo auriazul.

“Si hay que levantar la mano, también la levanto. Porque no sería mala idea dirigir a Tigres, un equipo grande e importante”, dijo en Futbol Picante de ESPN.

El Pentapichichi también reveló que pudo dirigir al conjunto de la UANL después de ser bicampeón con Pumas en 2004, cuando a los regios les gustaba firmar a entrenadores recién campeones para tratar de levantar al club, aunque al histórico ex jugador se lo negaron en la UNAM.

“Te voy a confesar. Estaba prácticamente arreglado con Tigres cuando gané el bicampeonato. No me fui, porque no me dejaron ir los directivos de Pumas. Hubo llamadas telefónicas para pedir que por favor no toquen más a Hugo Sánchez.

“Tenía todo arreglado. Fui a ver las oficinas, los vestidores. Todo apalabrado y arreglado para dirigir a Tigres después del bicampeonato, pero no me dejaron ir”, añadió.

Tuca ha estado en pláticas con la directiva de Tigres desde septiembre de 2020 y hace unas semanas dio por terminado el tema, asegurando que ya le habían dado su palabra para firmar, pero sigue sin estampar su rúbrica.

