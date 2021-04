Salgado Macedonio llama a una insurgencia ciudadana, cívica y pacífica contra el INE

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Félix Salgado Macedonio, acusado de abuso sexual y de violar la ley electoral, llamó a una “insurgencia” contra el Instituto Nacional Electoral (INE) si no le devuelve su candidatura a gobernador de Guerrero y reiteró que los señalamientos en su contra son una “guerra sucia” y él “respeta” a las mujeres.

En entrevista con Efe, el senador con licencia convocó a disolver el INE si los consejeros no le regresan el registro en la sesión extraordinaria programada para este martes que ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Si ellos me la aplican, yo lo aplico, lo aplicamos el pueblo de Guerrero, no es apología de la violencia, no estoy llamando a la violencia, estoy llamando a una insurgencia ciudadana, cívica y pacífica”, manifestó.

La candidatura de Salgado Macedonio, cercano de López Obrador, causa polémica desde su anuncio en diciembre porque acumula cinco acusaciones de violación y abuso sexual, según políticas de su propio partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena, izquierda), incluyendo una menor de edad en 1998.

Siete de los 11 consejeros del INE votaron el 25 de marzo por cancelar su registro como candidato a gobernador de Guerrero, pero lo hicieron porque “no entregó el informe de gastos de precampaña” que establece la ley electoral mexicana para los procesos internos de los partidos.

“Es parte de la guerra sucia que me han enderezado, que me han orquestado desde un principio, pero no les resultó, no les salió, yo respeto a las mujeres, imagínese usted, tengo siete hijas”, insistió Salgado Macedonio sobre las acusaciones en su contra.

Con información de: lopezdoriga.com