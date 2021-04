Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Los cantantes Selena Gomez, Jennifer Lopez y J Balvin se unirán en VAX LIVE, un concierto especial para promover la aplicación de vacunas contra Covid-19 y para reclamar que su distribución en todo el planeta sea igualitaria.

Con el lema “el concierto para reunificar al mundo”, VAX LIVE se emitirá el próximo 8 de mayo por televisión y streaming, contará con Selena Gomez como presentadora y en él actuarán estrellas como Jennifer Lopez, J Balvin, Eddie Vedder, Foo Fighters o H.E.R.

Global Citizen, la entidad benéfica, está detrás de este evento apoyado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y respaldado también por autoridades como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, o el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Hugh Evans, cofundador y director ejecutivo de Global Citizen, señaló: “Estamos en una carrera contra el tiempo y la clave para volver a estar juntos es la vacuna”.

Afirmó que “hay una luz al final de este túnel”, pero insistió en que para acabar con la pandemia es necesario “generar confianza” en el uso de las vacunas y asegurar que las dosis lleguen a todo el mundo.

Una de las peticiones del concierto VAX LIVE a gobiernos, corporaciones y filántropos es que aporten 22 mil 100 millones de dólares adicionales al Acelerador ACT, un programa de la OMS para garantizar que las vacunas se distribuyan de forma igualitaria.

VAX Live pedirá donaciones para vacunar a más de 27 millones de trabajadores sanitarios que en todo el mundo están dejándose la piel para frenar el avance del coronavirus.

Selena Gomez, en este sentido, se mostró “honrada” de presentar un evento como VAX LIVE.

Señaló que este es un momento histórico para alentar a las personas de todo el mundo a tomar la vacuna de Covid-19 cuando esté disponible para ellos y para pedir a los líderes mundiales que compartan las dosis de la vacuna de manera equitativa”.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, subrayó que todas las iniciativas para “defender la equidad de las vacunas y para proteger a las personas más vulnerables” son útiles.

VAX Live se grabará en el estadio SoFi de Los Ángeles (EE.UU.) y el 8 de mayo se emitirá en diferido.

Este concierto estará disponible en YouTube mientras que en la televisión estadounidense se podrá ver a través de canales como ABC, CBS o Fox.

I’m so excited to announce that I'm hosting #VaxLive: The Concert to Reunite the World! I’ll be joining @glblctzn in calling for equitable COVID-19 vaccine distribution for all. Tune in Saturday, May 8: https://t.co/GcRFROXS9H pic.twitter.com/CTzjqdon7W

— Selena Gomez (@selenagomez) April 13, 2021