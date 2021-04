El ‘preso político’ de Soto la Marina

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Felipe Martínez Chávez.-

A escasos días que la autoridad electoral autorice candidaturas, crece el interés morboso sobre lo que pasará en Soto la Marina con Habiel Medina, preso por presunto peculado de cuando fue alcalde por el PAN.

Esta vez viaja en el caballo de Morena y parece haber “celo azul”.

La pregunta es ¿le dará la candidatura el Instituto Electoral? ¿le pedirán al Partido del Trabajo un sustituto? Desde el penal no puede hacer campaña.

Marina es un municipio en que postula el PT, según el convenio de coalición con Morena. Le toca defender la causa de quien consideran un “preso político” ¿Lo harán Alejandro Ceniceros y Ortega Lozano gerentes petistas?

Hay un escenario ya esperado: El Ietam de Lupe Ramos le negará la participación alegando resoluciones del Tribunal Federal, cuyos magistrados aluden que no pueden aceptar entes en esa condición “ante la imposibilidad física para ejercer el derecho a ser votados”.

Si los consejeros proceden con cautela y se adelantan a las circunstancias, le darán 48 horas a Ceniceros y Ortega para reponer candidaturas, entendiendo que no puede ser llamado (oficialmente) el suplente, en este caso Antonio Medina, el hijo del detenido.

No es una planilla que esté aceptada y registrada.

Los del partido apelarán al Trieltam que, con la mano en la cintura, confirmará la versión del Instituto y le dirán adiós al panista, cuya situación de reo se antoja más bien por causas de revanchismo personal y “fuego amigo”, y no por un real saqueo de dinero público.

Si alguna oportunidad tiene de “librarla” será en la Sala Monterrey, o que tomara el expediente la Sala Central –por urgente necesidad– sin pasar por los magistrados cueruditos.

Ganaría, no tanto por las Leyes mexicanas, sino por los tratados internacionales de los que México forma parte.

El que mandó encarcelar al ganadero se cuidó de lo principal: Echarle el guante antes de ser candidato. Ya con esa calidad habría terminado la campaña. Antecedente hay en Tlaxcala, Michoacán y otros estados con detenidos en campaña y otros que no toman posesión por estar en la cárcel.

El criterio es que alguien en prisión preventiva no pierde sus derechos ciudadanos de votar y ser votado, mientras no se confirme una sentencia.

Es más, en los comicios de junio podrán emitir su voto dos mil 185 presos de cinco penales federales, donde no está el de Matamoros (ya cerrado por la 4T). Lo harán por anticipado, entre el 17 y 19 de mayo, pero los sobres con boletas serán abiertos hasta el escrutinio de la elección.

Está también el del diputado Julio César Godoy Toscano, de Michoacán, quien en el 2009 no fue a rendir protesta a San Lázaro porque tenía una orden de aprehensión. Entró al edificio en la cajuela de un automotor.

Más cerquita tenemos el ejemplo de lo que pasó en San Carlos en 2018 con la candidatura de Francisco López, que fue votado estando encarcelado (sigue sin sentencia a casi tres años). Llamaron al suplente José Garza López.

Parece una solución política negociada. No hubo impugnación de parte que involucrara a los tribunales. El Instituto Electoral tampoco dijo nada.

Cuando en septiembre del 2019 López Obrador visitó San Carlos, la familia de “Kiko” le pidió apoyo para liberarlo por aquello de “preso político”, aunque en el expediente 11/2018 lo acusan de homicidio.

Los defensores señalan que López se encontraba a 60 kilómetros del lugar donde presuntamente se dieron los hechos.

En el caso de Habiel ¿otra solución negociada? Lo cierto es que sus acusadores lo hicieron víctima y, su nombre –solo su nombre– en las boletas, podría ganar desde el centro de sanciones de Tamatán.

Se presume que no ha perdido sus derechos pero físicamente no está en condición de hacer campaña. Está encerrado. El encanto se puede perder porque su nombre no irá impreso en las papeletas.

Pues bien, para aquellos que enfilan baterías contra otros precandidatos que tienen alta posibilidad de ganar, como sucede en la frontera, más les vale actuar antes que validen registros y arranquen campañas.

Una vez que regresaron de vacaciones, la UAT convocó a la colecta universitaria de juguetes 2021 bajo el lema “Por Miles de Sonrisas en Tamaulipas”, para entregarlos a niños de sectores vulnerables el Día del Niño.

Han habilitado centros de recolección en facultades, unidades académicas y escuelas en las tres regiones del Estado. El plazo para donar vence el 27 del presente.

Tiene sesión el IETAM el jueves para tratar cuatro puntos, entre ellos el juicio sancionador en contra del alcalde de Aldama, Jorge Luis González Rosales, por uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada.

Lo más seguro es que pierda la reelección. Puede ganar el PRD por la figura de Felipe López Avalos, ya ex presidente con una buena imagen.

PD.- Hay voces que insisten que Morena y el delegado Ernesto Palacios “vendió” candidaturas, pero nadie aporta pruebas.