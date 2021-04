Enrique Guzmán no procederá legamente contra Frida Sofía

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Enrique Guzmán no procederá legalmente contra Frida Sofía, así lo reveló su hijo Luis Enrique Guzmán en entrevista para el programa Ventaneando. A pesar de que el rockero aseguró en una reciente entrevista para una publicación que en breve realizaría una denuncia contra su nieta por los señalamientos en su contra, ahora es Luis Enrique quien desestimó esta acción legal.

«La verdad no creo, no creo que vayamos a proceder directamente contra Frida Sofía… no es buena idea… demandar a un familiar, por mucho que nos agreda, por mucho que nos tire, a mi papá lo quiere meter a la cárcel, ¡está gruesísimo!, pero mi papá tendrá que probar de alguna manera, ante los ojos del mundo, que él es inocente, y veremos exactamente cómo procede lo de las demandas», manifestó.

Asimismo, al ser cuestionado sobre el mensaje en redes que puso su padre con relación a que tiene cómo probar su inocencia, Luis Enrique comentó: «Claro, yo soy testigo, yo sería testigo si en algún momento se requiriera que yo fuera testigo, porque yo puedo testificar, sin lugar a dudas, mi papá y Frida nunca estuvieron a solas, para empezar, entonces eso ya, si realmente hay una demanda y un proceso legal, pues algún perito psicológico tendrá que determinar si sucedió, si los hechos coinciden para la situación, creo que todo eso ya queda en manos de un perito legal», agregó.