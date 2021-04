Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Un caso de racismo en una escuela de Estados Unidos se ha revelado a través de un video en redes sociales.

En las imágenes, integrantes de un equipo de fútbol americano juvenil de la escuela Moline, amenazaron y obligaron a un jugador afroamericano a sentarse en un locker repleto de cascaras de banana, colgadas sobre él.

El instituto se encuentra ubicado en el noroeste del estado de Illinois

Se observa que la víctima no quiere sentarse y es cuando otro joven detrás del celular lo amenaza: “O te rompo las dos piernas”, fue la frase que utilizó.

Una vez que se sienta, los demás celebran.

Al publicarse el video, la policía de Moline inició una investigación sobre este acontecimiento el pasado jueves 8 de abril.

Las autoridades determinaron que todos los involucrados era compañeros de equipo y que los mismos ya fueron identificados.

“Independientemente de estos hechos, todos estamos de acuerdo en que es una forma repugnante de tratar a un compañero de equipo, a un ser humano y, sin duda, a un amigo”, explicó Darren Gault, jefe policial de la ciudad.

También se han interrogado a jugadores, entrenadores del equipo y personal de la escuela para profundizar en el caso.

El alcalde electo de la ciudad, Sangeetha Rayapati comentó que los adultos tienen “la responsabilidad de educar a las personas involucradas en este incidente”.

“Hablo desde el corazón cuando digo que tenemos la responsabilidad de enseñarles una mejor manera. Es terrible saber que un niño fue tratado de esa manera. Es terrible saber que ese niño quedará marcado para siempre por el incidente y la falta de respeto que recibió. Y es terrible saber que otros niños verían esto como una broma”, concluyó.

On this weeks episode of Moline High School — “teammates” hang banana peels up in a locker and tell their black teammate to, “sit in the chair or ill break both your knees”

Prejudiced. Humiliating. Embarrassing. Heartbreaking.

I’m sick to my stomach. pic.twitter.com/OUbT3jfTRW

— hay top 2.8% (@hayliehayliec) April 10, 2021