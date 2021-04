Menosprecian todo en México: Pulido

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, abril 13 (Notimex)

Ya le tocó jugar en Europa, Liga MX y ahora está en la MLS, y Alan Pulido encontró que en México se menosprecia todo, y el delantero puso un ejemplo muy claro, ya que siendo el mejor mexicano en la Liga de los Estados Unidos se siguen pidiendo elementos naturalizados para la Selección Mexicana.

Aunque aclaró que no tiene nada en contra de los naturalizados, sino todo lo contrario, ya que pueden generar más competencia, el atacante del Sporting Kansas City consideró que a veces no es la misma atención.

“La Liga ha crecido muchísimo, y es por eso que ya lo había dicho, grandes jugadores a nivel mundial vienen para acá, y exportan jugadores muy jóvenes con gran talento al futbol europeo, y sí se han encargado en México de menospreciar esta Liga, pero yo creo que sí se han equivocado de cierta manera, en la Concachampions pasada el LAFC llegó a la Final y logró competirle de tú a tú a Tigres, son realmente importantes, en México no se le da el valor que se merece, pero bueno nosotros tratamos de hacer lo que nos toca”, dijo Pulido.

“Yo ya aprendí a vivir con ese tipo de críticas, lo he vivido desde chico y se va acostumbrando uno. En México es prácticamente así, la cultura que se maneja, el torneo pasado fue el máximo que anotó en México teniendo pocos partido y al final siguen en la selección pidiendo llamados de otros jugadores para que se naturalicen y estén ahí», añadió.

Pulido hizo seis goles en la temporada pasada de la MLS, mientras en México, Rogelio Funes Mori sigue con su papeleo para lograr la naturalización azteca.

“No tengo nada en contra de nadie, al contrario, yo lo veo de buena manera, para mí mientras más competencia haya en todo lo que se rodea en el futbol va a ser muy importante, porque me ayuda a crecer y no relajarme, saber que hay jugadores que tienen el nivel de poder estar ahí y eso me ayuda mentalmente a no bajar los brazos”, añadió.

Para Alan, no solamente se menosprecia a los de la MLS, sino también a algunos que juegan en Europa.

“La verdad siempre lo he dicho, en México menosprecian todo y tanto es así que a nosotros los mexicanos, que somos de ahí, y jugamos en otros países y estamos haciendo bien las cosas, en lugar de ser considerados de una diferente manera, siempre tratan de menospreciar, y no solo hablo de los jugadores que están en la MLS, en Europa también, porque a muchos se les ha criticado, y más ahora a la Liga, siempre la han menospreciado muchísimo y siento que ha crecido demasiado esta Liga”, mencionó.

El tamaulipeco espera arrancar con todo este 2021 en la MLS ya que quiere un lugar la Copa Oro y Juegos Olímpicos, mientras que para el siguiente año desea estar en el Mundial de Qatar 2022.

“Este año va a ser muy importante para mí, el año que viene sigue el Mundial y sé que puedo estar ahí, depende de mí en la MLS y en mi club, y no bajaré los brazos y estaré preparándome para ello”, comentó.

Espera tomar un buen nivel en la cancha, al recuperarse de la lesión que no le dejó jugar con México en los amistosos de Europa.

“Físicamente, por una lesión que tuve me perdí los juegos de la Selección, me pude rehabilitar, regresé y estoy al 100 por ciento para mí eso es lo más importante y ya estoy entrenando al parejo del equipo, entonces el ritmo lo voy acumulando conforme pasando el tiempo, los partidos, poco a poco voy retomando mi mejor versión, ojalá no tome mucho tiempo porque este año para mí va a ser muy importante porque vienen competencias muy buenas, Copa Oro, Olimpiadas, y claro que si estoy en mi mejor versión y haciendo bien las cosas puedo ser considerado para ambas, o una de las dos”, dijo.