El director técnico del Rayados de Monterrey, Javier Aguirre, fue separado del cargo por romper protocolo de salud.

El técnico fue grabado en video, bailando y rodeado de varias personas en la boda de su hijo, lo que es una infracción en los nuevos protocolos de salud por la pandemia de covid-19.

Tras revelarse el video, Liga MX y la Comisión Disciplinaria estudiaron el caso del estratega y decidieron sancionarlo con una multa y el aislamiento correspondiente, informaron en un comunicado.

“Esta Comisión determinó aplicar una sanción económica y solicitó al Club Monterrey el aislamiento correspondiente para su director técnico, de acuerdo a lo establecido en el Protocolo de Sanidad», se puede leer en el comunicado.

«Rayados informó a la LIGA BBVA MX que el Director Técnico ya fue separado del plantel como indica la normativa establecida para evitar contagios», destaca la página oficial de la competencia.

El estratega publicó un video donde ofrece disculpas por romper protocolo de salud y acepto acatar las sanciones.

«Dar la cara en este momento complicado para mí. Circuló un video en un evento privado, que es la boda de mi segundo hijo, no seguí el protocolo correspondiente, estuve en gran parte del evento sin cubrebocas. Estoy vacunado al igual que mi esposa y otras personas mayores que estaban ahí, aún así no es una cosa correcta y debo asumir las consecuencias. Nosotros como club y como institución seguimos los protocolos, tenía permiso de la directiva y me equivoque, pagaré las consecuencias de ello», explicó el Vasco en un video difundido por Rayados.

📝| Comunicado a nuestra Afición y a la Comunidad en general. #EnLaVidaYEnLaCancha pic.twitter.com/81uOLvwMY7 — Rayadas (@Rayadas) April 13, 2021

