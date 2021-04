Victorense dio su mejor batalla

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Redacción.-

La etapa de batallas en «La Voz Kid» 2021 tuvo su segunda noche de enfrentamientos este martes, y el talento victorense tuvo presencia en el escenario, donde se luchó para ganar un lugar y avanzar en la competencia.

La pequeña Azul Ramírez, de diez años, quien forma parte del equipo Belinda y tuvo que enfrentarse a Mabel y Sarah Jade, ambas de la Ciudad de México. En el video de sus ensayos, Azul se vio enfocada y lista para su batalla de voces.

La canción con la que las tres cantantes trataron de pasar a la siguiente etapa del reality fue «I dont wanna be you any amore» de la famosa Billie Eilish, artista que ha logrado grandes reconocimientos a nivel mundial gracias a su estilo único.

Después de la batalla los coaches dieron su punto de vista sobre a quién de las pequeñas debería elegir «Beli»; cada uno reconoció las virtudes de las voces de las «contendientes» y Camilo admitió sentir una conexión con Azul, aunque al final quien ganó la batalla fue Mabel.