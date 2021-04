Acepta Pulido error en sus declaraciones

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Alan Pulido, delantero del Sporting Kansas City, indicó que se equivocó en sus declaraciones que dio el martes, donde señaló que en «México menosprecian todo». El tamaulipeco aseguró que sus palabras no iban dirigidas para todos los mexicanos, sino que solo para un grupo en específico que se dedica a criticar los logros de otros.

El artillero tuvo que recurrir a sus redes sociales para explicar mejor lo que intentó decir en la rueda de prensa de su club, luego de que había sido cuestionado por la afición.

«Cometí un error al decir que en México menosprecian a todos los mexicanos que juegan en o sobresalen fuera del país y eso incluye a todos, pero no es verdad, no son todos. Existen personas que no somos así y que nos alegramos por los triunfos de otros mexicanos sea en el ámbito que sea, trabajo, escolar y deportivo, porque muchos sabemos lo difícil que es salir de tu país (zona de confort) para enfrentar nuevos retos y nuevas adversidades», indicó en una primera parte de su escrito el atacante.

Posteriormente, Alan Pulido fue contundente e indicó para quiénes iban dirigidas sus palabras, pues desde su óptica los mexicanos se deben apoyar unos a otros.

«Me refería a esa gente que le da coraje que a alguien le vaya bien en cualquier lado, y en cualquier momento, hasta pasa con su ‘amigos’ y su propia familia, ahora imagínense en alguien externo a ellos».

«Hablo por esos que siempre soñaron con tener miles de cosas, pero al final nunca lograron nada por miedo y por el famoso fracaso, entonces solo les queda hablar a las espaldas y esconderse tras las famosas redes sociales , pero lo hacen con tanta envidia y rencor», remató.