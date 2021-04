Bobby Pulido habría dedicado ‘Desvelado’ a Selena Quintanilla

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Desde hace varios años salió a la luz una teoría que asegura que el tema «Desvelado», éxito de Bobby Pulido, estaba dedicado a la fallecida Selena Quintanilla, y es que se dice que el «Golden Boy» estaba muy enamorado de ella.

En dicha canción se relata la historia de un hombre que no puede dormir por pensar en una mujer y escuchar su voz en todos lados, incluso en la radio.

«Con ella me enamoré, aunque nunca la conocí. Sueño en su querer y en sus brazos quiero dormir. Escucho cada día la radio, seguro que la vuelvo a oír. Por el cielo busco mi estrella, a la luna quiero subir», canta Bobby en «Desvelado».

Los primeros rumores señalaban que la melodía estaba dedicada a una locutora de radio, pero Selena también era una fuente contendiente, pues en aquella de juventud del intérprete ella era muy sonada en Estados Unidos y México.

La estrella finalmente reveló que en realidad él no escribó la canción, pero que, sin duda, cada vez que la cantaba recordaba a la «Reina del Tex-Mex».

«Yo la conocía desde que éramos chicos, mi carrera empezó cuando ella murió, yo fui a su funeral y sí, no te puedo mentir, me gustaba y mucho desde que éramos chicos, nunca se hizo nada, nunca hubo nada y (Desvelado) sí me recordó a ella», confesó sin revelar más detalles.

Con información de: mty.telediario.mx