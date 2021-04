Colapsa portal para comprar boletos de concierto de Bad Bunny

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El cantante Bad Bunny se ha marcado otro éxito en su carrera, además de que millones de personas se muevan al ritmo de Dákiti y Yo Perreo Sola sus seguidores «tiraron» la plataforma de Ticketmaster en el primer día de preventa de boletos para la gira de El Último Tour del Mundo 2022.

La venta de boletos para El Último Tour Del Mundo 2022 de Bad Bunny salieron a las 10 de la mañana hora local de la costa este de Estados Unidos.

SE CAE SISTEMA DE ‘TICKETMASTER’

Pocos minutos después de iniciada la venta de boletos en Ticketmaster de’ El Último Tour del Mundo 2022’ miles de fanáticos se comenzaron a manifestar en línea, pues las entradas de preventa para las presentaciones del Conejo Malo desaparecieron en cuestión de segundos.

Tumbaron ticketmaster, no sé qué va a pasar cuando saque los de LATAM

Después de agotarse las entradas, la demanda fue tal que los seguidores y curiosos del evento de Bad Bunny reportaron que Ticketmaster se trabó y dejó de responder cuál Facebook e Instagram en sus caídas de los últimos meses.

Pero una buena noticia para los fans de Benito es que las ventas de hoy en Ticketmaster son sólo para boletos de preventa. Es decir que hay una cantidad limitada de boletos lanzados para su venta. Por lo tanto, mañana habrá otra oportunidad para los fanáticos de Bad Bunny.

El pasado lunes Bad Bunny señaló que iniciará por fin su esperada gira mundial llamada «El último Tour del Mundo», el cual incluye una serie de fechas por las ciudades más importantes de Estados Unidos y Canadá a partir de febrero de 2022.

No se sabe todavía si el cantante llegará a México o si visitará algunos otros países de Latinoamérica, pero en redes sociales, sus seguidores esperan que sí.

FUCK YEAH. SEE YOU IN DALLAS BENITO pic.twitter.com/s0m6jPMM3h

— im seeing bad bunny in dallas ⁷ 🇲🇽 (@jinsmainbitch) April 15, 2021