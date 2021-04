Graban a sujeto cometiendo actos impúdicos en el Paseo Méndez

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Redacción ED.-

Cd. Victoria, Tam.-

Un sujeto fue grabado y evidenciado en redes sociales mientras se masturbaba adentro de una camioneta en las inmediaciones del Paseo Méndez, en Ciudad Victoria.

La usuaria de Facebook que tuvo el valor de grabar y encarar al hombre, relató que éste tenía un tiempo en actitud sospechosa, especialmente cuando veía pasar a las mujeres que acostumbran caminar alrededor de esa plaza.

«Esto paso hoy 6:20 am lo vi muy sospechoso, él no me veía, pasaba alguna mujer y pensé que quería robar, pasaba un hombre y se agachaba dentro de la camioneta, pasaron 5 min y me cruce hacia el colegio para salir detrás de la camioneta y lo grabé, estaba totalmente desnudo y no pediré perdón x las palabrotas jajaja me dio mucho coraje gente enferma», redactó en su post.