Por tiroteo, cierran aeropuerto de San Antonio, Texas

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En San Antonio, Texas, un tiroteo cerca del aeropuerto, provocó su cierre.

El Departamento de la policía no ha revelado si hay personas lesionadas, pero informó que el cierre fue por motivos de seguridad, ya que era una amenaza activa para quienes se encontraban en el sitio.

Mediante redes sociales informaron que no se ha logrado ubicar el punto exacto del enfrentamiento, ni a los involucrados.

«Hay un tiroteo confirmado por parte de un oficial en 9800 Airport Blvd. No existe una amenaza activa para el público. Como medida de precaución, el aeropuerto ha sido bloqueado. No se informa de otras lesiones». Se informó en twitter.

— San Antonio PD (@SATXPolice) April 15, 2021