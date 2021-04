Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El martes pasado el Fernando Padilla fue empujado por el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, cuando se manifestaba en la plaza principal de Aguililla.

El profesor denunciaba las condiciones de inseguridad que privan en ese municipio, cuando el gobernador detuvo el convoy en el que iba y se acercó a Fernando Padilla a quien empujó.

Fernando Padilla es profesor rural en Aguililla desde hace 20 años y niega las acusaciones de Silvano Aureoles que lo señalan como halcón al servicio del crimen organizado. El profesor dijo temer por su vida.

El profesor narra que sus alumnos le dijeron que iba a pasar el convoy del gobernador de Michoacán.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, sufre hemorragia nasal

“Él pasó por la calle de la casa en la que vivo yo. Entonces un niño me dijo: vamos a la plaza, ahí está Silvano Aureoles, ahí está el gobernador de Michoacán. Un niño de 10 años, le digo pues vamos. Mandé un niño a comprar 4 cartulinas y un pincelín para darle un mensaje al gobernador” explico Fernando Padilla.

Al llegar a la explanada ya había un pequeño grupo de manifestantes. “Había más niños allí, que estaban manifestando por la muerte de su abuelito, que estaba enfermo y lo llevaban a la ciudad de Apatzingán, pero como estaban bloqueadas las carreteras a la altura del Puente de Fierro, pues no pudieron pasar y el señor falleció”, agregó el profesor.

“Yo solamente gritaba que escuchara lo que traía en las pancartas, seguí gritando porque me decía la escolta de él, ya cállate, seguí gritando para que se fuera con el mensaje bien grabado. Entonces se molestó, bajó del vehículo, de la parte trasera doble cabina, pensé que iba a dialogar conmigo, nunca creía que fuera agredirme. Entonces cuando me empujó me dice, ya cállate cabrón, así verbalmente me lo dijo”, puntualizó Padilla.

El profesor teme por su vida

Ahora el profesor teme por su vida tras ser señalado por el gobernador por tener nexos con el crimen organizado.

“Todo lo que está diciendo el gobernador de Michoacán es totalmente falso, no sabe que está afectando a una persona que es inocente. Yo de hecho temo por mi vida y por la de mi familia también”, aseguró Fernando Padilla.

El docente también rechazó tener antecedentes penales, “Por alterar el orden, por bebidas embriagantes, obviamente yo no conozco casi Jalisco, yo nunca tomo afuera de mi pueblo”, finalizó el profesor.

Fernando Padilla decidió no interponer la denuncia correspondiente por el momento.

Con información de: noticieros.televisa.com