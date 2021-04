WWE despide a Kalisto

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En la WWE se anunció la terminación de contratos de varias superestrellas, entre ellos el luchador mexicano Kalisto.

El despido de Kalisto, nacido en Chicago pero de padres mexicanos, llega a menos de una semana de que participara en su última lucha en WWE, que fue el pasado viernes en el SmackDown dentro de la lucha real por el trofeo de André El Gigante.

El Greatest Luchador Of All Time (GLOAT) subió contenido a sus redes sociales durante WrestleMania acusando a los fanáticos de no valorar su trabajo y demandaba recibir una oportunidad en el máximo evento de WWE, un video que parecía invitar a un cambio en su personaje, sin embargo, este jueves quedó fuera de la compañía.

Mi destino esta en tus manos…#WrestleMania pic.twitter.com/EUYuXgGCYd — KALISTO the GLOAT (@KalistoWWE) April 11, 2021

Con información de: mediotiempo.com