Abuelitos denuncian amenazas de los Servidores de la Nación

Nudia Toscano / El Sol de Tampico.-

Tampico, Tam.- Abuelitos que esperaban su turno en la vacunación anticovid que se celebra en la Unidep Puertas Coloradas de Tampico, denunciaron amenazas, gritos y malos tratos de parte de servidores de la nación.

Patricia Ruíz, quien es residente del sector, explicó que desde la madrugada hacían fila sin embargo, los encargados de esta jornada de inmunización les indicaron que se movieran hacia uno de los toldos y una vez que estuvieron ahí, los acusaron de no haber hecho fila, motivo por el que les estaban negando el acceso.

“Ya tenemos cuatro horas que nos movieron de la fila, los de chaleco café nos sacaron de la fila, nos mandaron para acá y ahora no nos quieren dejar pasar que porque nos salimos de la fila, pero de allá ellos nos quitaron, nos dijeron que les darían prioridad a los de sillas de ruedas y ahora nos cierran la puerta”, manifestó.

EL SOL DE TAMPICO presenció el momento en que uno de los encargados del acceso en la puerta de la Unidad Deportiva gritó que se encargarían de que no los vacunaran.

Sobre este lamentable hecho, una de las ciudadanas que acompañaba a su mamá explicó que “nos está amenazando de que no nos vacunarán. Ella dice que bien que pueden caminar, nos está gritando, cerrando la puerta, son discapacitados y mire como nos tratan”.

Consternada ante la situación, Patricia Ruíz lamentó que “no se está dando prioridad a discapacitados, son bastante groseros, está muy mal la organización, todo está desorganizado, tenemos horas en la fila”.

Durante el momento en que la población molesta se enfrentó a los servidores de la nación, una abuelita sufrió una crisis nerviosa, temerosa de no ser vacunada ante las amenazas recibidas, siendo atendida por elementos de Salud municipal y Cruz Roja Mexicana.

Por su parte. Alejandra González refirió que una vez que ingresó con su mamá le prohibieron tomar fotografías y video del momento en que era vacunada, “comencé a grabar, estaba transmitiendo en vivo porque me da miedo que no le vayan a inyectar nada, como he visto en redes y se vino hacía mí la del chaleco café, me dijo que estaba prohibido tomar fotos, yo estaba en vivo, dejé de hacerlo”.

“Está muy mal que no nos dejen tomar fotografías, uno duda de lo que están haciendo porque no se debe de ocultar algo así”, agregó inconforme ante las restricciones en el proceso.

Algunos familiares de los adultos mayores tomaron sus fotografías desde el exterior de las instalaciones mientras que otros abuelitos más desafiaron las instrucciones y lograron tomarse su “selfie”.

La vacunación está a cargo de Bienestar federal a través de las brigadas Correcaminos que integran Sedena, Guardia Nacional, Marina y servidores de la nación, estos últimos tienen a su cargo el acceso a la población en el módulo de Puertas Coloradas.