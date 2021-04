Diputado se disculpa tras sufrir bochornoso momento en plena sesión virtual

Claude DeBellefeuille, legisladora del partido opositor Bloc Quebecois, planteó el incidente ante el portavoz de la Cámara de los Comunes, sugiriendo que los parlamentarios varones usen saco y corbata, camisa, ropa interior y pantalones.

«Creo que hoy hemos establecido un nuevo récord. Durante el periodo de preguntas hemos visto a un miembro mal vestido, es decir, sin ropa. Así que tal vez vale recordar a los miembros, especialmente a los varones, que los trajes y corbatas son apropiados, pero también una camisa, calzoncillos y pantalones», dijo la funcionaria al portal CBC.

Durante la pandemia, situaciones similares se les han presentado no solo a legisladores, sino también a oficinistas, alumnos y demás personas, en medio de un mundo híbrido entre lo virtual y lo presencial.

I made a really unfortunate mistake today & obviously I’m embarrassed by it. My camera was accidentally left on as I changed into work clothes after going for a jog. I sincerely apologize to all my colleagues in the House. It was an honest mistake + it won’t happen again.

— Will Amos (@WillAAmos) April 14, 2021