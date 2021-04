Era fake news, no cancelarán las galletas de animalitos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Este jueves la gente explotó contra una supuesta noticia que informaba que activistas veganos había pedido prohibir la venta de galletas de animalitos porque incitaba al maltrato animal.

Pero resultó que la noticia era falsa, ya que no había ninguna organización vegana o ambientalista que exigiera tal cosa.

La notica falsa fue consecuencia de otra, sucedida en agosto de 2018, cuando Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) logró que la empresa que fabrica las galletas de animalitos cambiara la presentación.

Animal Crackers tenía en la caja varios animales detrás de las barras de una jaula de circo y cuando PETA hizo el reclamo, la empresa colocó dibujos de animales sin las barras.

En su momento la petición creó polémica, pero hay que aclarar que nuca exigió que se retirara el producto.

