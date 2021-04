Joven mexicana es aceptada en la Universidad de Harvard

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Una joven de origen purépecha puede dar fe de eso, pues recientemente fue aceptada en una de las escuelas más prestigiosas del mundo; la Universidad de Harvard.

La protagonista de esta historia recibió la beca completa, logrando ser el orgullo de su familia y ahora también un estandarte para la población mexicana.

Te contamos la historia de Elizabeth Esteban, caso de perseverancia que ya se volvió viral en las redes sociales.

Este logro es protagonizado por Elizabeth Esteban, hija de indígenas purépechas que trabajan en el valle de Coachella -California, Estados Unidos-. La joven está lejos de su país porque sus padres decidieron migrar para tener una mejor calidad de vida.

Dejaron Michoacán para trabajar en California en los campos agrícolas. La joven tiene una familia humilde que siempre ha luchado por darle a ella y a sus hermanos una mejor vida.

La familia migrante vive en una casa móvil y pese a ésta y otras dificultades económicas, envió solicitud para estudiar la Universidad en Harvard: fue aceptada.

El video del momento en el que la joven se entera de que fue aceptada para estudiar en la prestigiosa universidad con la beca completa ha conmovido a miles, logrando hacerse viral en redes sociales.

Y es que quienes diariamente luchan por estar mejor, saben que estos momentos sólo enaltecen aquellos momentos de dolor, estrés o angustia. Todo valió la pena.

En entrevista para el medio que hizo visible esta historia, NBC, la madre de Elizabeth Esteban se dijo feliz de que su hija lo haya logrado, pues todo valió la pena:

“Valió la pena porque ya mi hija logró lo que ella tanto anhelaba: estudiar, y pues ahora con más razón. Estoy muy orgullosa de ella”, contó Cecilia Esteban, madre de Elizabeth.

Para el mismo medio, Elizabeth reveló que estuvo a punto de no enviar la solicitad para la Universidad de Harvard, pues pensó en que su familia no tiene el suficiente dinero y en su origen latino:

“Al principio no iba a aplicar para Harvard porque no sentía que mis logros merecían tener una universidad así de prestigiosa. Y yo no tengo una persona que conozca cómo para someter las aplicaciones ahí”, reveló Elizabeth Esteban.

Elizabeth Esteban soñaba con estudiar Ciencias Políticas y convertirse en congresista. Lo cierto es que ahora ya está con un paso más hacia su meta, aunque por su perseverancia, se puede prever que lo logrará.

Con información de: milenio.com