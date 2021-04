Roberto Palazuelos ya tiene novia y quiere una hija

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El empresario y actor Roberto Palazuelos anunció en el programa de ‘Ventaneando’ que ya no es soltero y está saliendo con una guapa modelo.

“Si me causa mucha ilusión (encontrar el amor). Me divorcié y no quise tener una novia ni nada, pero ahorita estoy saliendo con una niña muy especial y en una de esas, pronto les doy la noticia”, contó.

Quiere tener una hija

Dijo que su relación va viento en popa e incluso confesó que espera convertirse en papá de una niña.

“No creo que me vaya a casar, pero vivir con ella y hacer un sueño que me queda pendiente. Quiero tener a mi hijita, quiero tener una niña”, destacó.

Se espera que en los próximos días revele quien es la chica con la que sale, por el momento no quiso hablar mucho de ello, ya que según el empresario, era de mala suerte.

Actualmente se encuentra lanzando una línea de ropa con el nombre ‘Papi Palazuelos’, inspirada en las frases y memes que se han hecho virales.

.@robpalazuelos nos confesó que está saliendo con una chica muy especial y que está por estrenar la segunda temporada de su reality. #Ventaneando 📺 Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca UNO. 👉 https://t.co/9syyJmslz4 pic.twitter.com/BWAshonxln — Ventaneando (@VentaneandoUno) April 15, 2021

