Al final la luz emergerá en el horizonte

Héctor F. Saldivar Garza

Las personas, como las sociedades, debemos estar en constante revisión de nuestro accionar y del entorno, para determinar si el proceder manifiesto está resultando adecuado, o es necesario mejorarlo. En caso de requerir superarnos, debemos optar de inmediato por revisar con detenimiento los aspectos a corregir y buscar las alternativas a aplicar, preparándonos de la mejor manera para lograr resultados halagüeños.

Al convertirse esta conducta en un hábito, siempre estaremos avanzando y el movimiento desplegado nos abrirá cauces por donde transitar para alcanzar los objetivos propuestos, y con ello continuar hacia horizontes donde cada vez mejores vientos nos cobijen.

Observando la cultura de los países que gozan de un desarrollo elevado y con marcado equilibrio en lo económico, político y sociocultural, parece ser que en nuestra actividad cotidiana es prioritario implementar valores humanistas, dentro de una formación intelectual y emocional suficiente para abrirnos paso en la vida, proponernos metas y alcanzarlas.

Entre los lineamientos referidos podemos citar principios éticos y morales, valores cívicos, aplicación de los diversos niveles de la inteligencia intelectual y emocional que se han categorizado en las taxonomías publicadas por Benjamín Bloom y otros científicos destacados.

Por cuestión de espacio, en el artículo actual solo comentaremos de los principios éticos, destacando algunos que pueden considerarse imprescindibles, como el principio de humanización. De acuerdo con García de Alba Juan Manuel, este responde al dinamismo natural manifestado por la persona, que lo conduce a un desarrollo permanente en aspectos específicos, que culminarán en su trascendencia como ente social.

Profundizando un tanto en el tema, a continuación citaremos algunos elementos que se pretende sean priorizados por las personas. Uno de ellos es la conciencia, que constituye la parte de nuestro operar mental que nos permite actuar de una manera social y legalmente aceptable. Pero también existe la “consciencia”, que suele confundirse con el término anteriormente señalado, pero esta última es un estado mental al cual puede arribarse solamente si se alcanza a comprender la realidad en la que estamos inmersos.

No es sencillo elevarse a esa dimensión, y contra lo que algunos piensan, tampoco exige, para superarse en ese ámbito, poseer un grado alto de estudios; pero lo que sí incide es la capacidad de observación de las personas y el empleo adecuado de sus sentidos, para que los catapulten a una magnitud que les permita escuchar lo que otros solamente oyen, captar visualmente lo que está más allá de lo que el común de la sociedad contempla, y así sucesivamente, con el resto de los sentidos corporales.

La libertad es otro de los elementos que debemos manejar para desarrollarnos con ética. Este término, dentro del idioma español pertenece a un conjunto que difícilmente pueden conceptualizarse, pero de acuerdo con el diccionario, es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad.

En torno a este término puede debatirse, porque hemos leído o escuchado pronunciamientos diversos; como ustedes saben ha sido tan importante que desde el siglo XVIII fue considerado por la Revolución Francesa como uno de los principios fundamentales para forjar la nueva sociedad que construyeron del polvo del feudalismo. La libertad, unido a la igualdad y fraternidad son aún la estructura de la nueva Francia, que después de prácticamente dos siglos y medio de haber realizado su transformación, continúa erguida superándose con gran orgullo y prestancia.

Por otra parte, por ejemplo, se afirma que la libertad no puede ofrecerse a plenitud, porque solo las personas con desarrollo superior, que se conducen respetando las indicaciones exigidas a la sociedad, son quienes deben gozar de ello, y su dimensión no es prudente sea al inicio tan alta, hasta ir midiendo la conducta de las personas, que nos prueban poder manejarla sin temores ni excesos.

Uno más de los elementos en la humanización del ser, es que manifieste sentido social, lo cual generalmente empieza por desarrollarse en casa, cuando los padres orientan a los hijos para que se ubiquen en una realidad que muestra la vida en sociedad, donde a todos nos corresponde un obrar compartido que debe suprimir u omitir al egoísmo.

Lograr una conducta en esta dirección se dificulta mucho con las nuevas generaciones de jóvenes, porque la sociedad está cada vez más inmersa en un modelo de vida neoliberal, que como parte del capitalismo recalcitrante actual privilegia una formación humana basada en el egoísmo. Sin embargo, es compromiso social nuestro caminar en ese sentido y hacia allá se dirige nuestro desplazamiento.

Otro más de los elementos que necesitamos incorporar para tener un mayor acercamiento a la ética, es la responsabilidad.

El término responsabilidad puede definirse como el cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer o decidir algo, o bien una forma de responder, que implica el claro conocimiento de que los resultados de cumplir o no las obligaciones recaen sobre uno mismo. Es considerado un valor y una cualidad del ser humano. Se refiere a una característica positiva de las personas, a través de la cual son capaces de comprometerse y actuar de una manera correcta.

Estos cuatro elementos señalados nos pueden dar una idea de lo pretendido por el nuevo régimen que se está implementando en el país, cuando afirma que debemos construir sobre valores y principios éticos. Esto nos permitirá comprender, con claridad diáfana, que lograr un nuevo estatus de sociedad no es asunto sencillo, porque tiene que romperse la estructura que continúa sirviendo de soporte al régimen que está extinguiéndose, pero es bien sabido que el problema mayor de la transformación es cuando lo rebasado no termina de morir, y lo nuevo no acaba de nacer. Pero si nos esforzamos, finalmente la luz emergerá en el horizonte.