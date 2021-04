México rebasa al gato-pardo

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Pérez Ávila

Es imposible imaginar un México llevando a juicio a los vándalos, imponiendo el orden, aplicando la ley. En tanto se siga manteniendo la idea, descabellada, de que “castigar, sancionar, penalizar los actos vandálicos, equivale a reprimir al pueblo”, es del todo inimaginable pensar en un México donde los violentos son sometidos. Si no se procede, de acuerdo con los códigos civiles que nos rigen, contra quienes dañan edificios y arquitecturas históricas, muchísimo menos se hará con los individuos que, automática en mano, desafían a la autoridad.

Si usted sabe de algún candidato, hombre o mujer, macho o hembra, que en vez de decirnos cuánto nos quiere, al punto de sacrificarlo todo por nosotros, si usted, a él o a ella, le ha escuchado una admonición o leve advertencia, por la impunidad que nimba y aureola a los transgresores, por favor comuníquelo, para saber que de entre todas y todos ellos hay quién se preocupa por la situación que marasma, esclerotiza y lastra al país: La violencia.

Libertad de pensamiento, de expresión, de conducta, de actividad. Libertad de desplazamiento, de ir a donde nos resulte más conveniente, se supeditan, de forma inexorable, a una condición: La garantía a que todos tenemos derecho de no sufrir atracos a nuestra economía ni a nuestra integridad. Sobre el respecto, me apesadumbra la pena ajena de los y las aspirantes a los cargos de elección popular que, les harían acomodarse en una curul o, en un escaño, banco de diputado o banca senatorial, da igual, es lo mismo, para el pueblo que únicamente tiene entendederas para quien manda en palacio, sea municipal, estadual o nacional. Al pueblo no le interesan los diputados, ni los senadores, sin importar género. Quién lo puede meter en el bote o sacarlo, eso es lo esencial, para Pedro Pueblo.

El Ejecutivo es lo fundamental en un país, en México, donde los medios se muestran muy agresivos con quien no consiguió arreglarse.

E insisto, no por terquedad y sí por refrendar mi compromiso con el inteligente lector: ¿Por qué los y las aspirantes se abstienen de tocar el tabú de la violencia, en sus promesas de campaña? Hablen. Digan. Expongan sus puntos de vista sobre la bestial agresividad, desatada no únicamente por quienes lo hacen al margen de la legalidad, sino también por aquellos comprometidos a cuidarnos, y por cuyo desempeño cobran.

Si no se toca ni con el pétalo de una rosa judicial a los vándalos, pensar en un México ordenado equivale a pulsar la lira, mientras Roma arde. México es simulación. Simulacro. Gatopardismo.

Se nos asegura que todo ha cambiado.

La verdad monda y lironda: todo permanece igual.

Ha cambiado, sí, en el discurso. Pero nada más.

VICTORVILLE VERÁ TRIUNFAR LA LEALTAD

Hace décadas, la Capital tamaulipeca dejó de ser provincia tranquila, comunidad bucólica, aburrida, rutinaria y peripuesta. Hoy asusta. Da miedo. Pero…

Pero es la Capital. Es la sede del poder político. Sigue siendo, con sobresaltos, el lugar donde se decide y define lo del estado: “El asunto está en Victoria”, sigue vigente.

Mientras la nación se apesadumbra por el desliz presidencial de salir en defensa de un troglodita depredador, José Félix Salgado Macedonio, en Cotorrotown centran su atención en dos con raíces tricromáticas. Oscar Almaraz Stener, como otros, abandonó el barco. Enrique Cárdenas del Avellano permanece a bordo. Si los morenos tenían alguna posibilidad, la difuminaron al cambiar de jinete a la mitad del río. Creo que la Capital avalará la lealtad.