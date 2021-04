Salir de bajo los escombros (II)

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Eduardo Narváez López

“Me di cuenta que se acababa el día cuando la luz de las rendijas se tornó apenas perceptible. Había momentos en que el ruido era nulo, el calor insoportable, el tedio y la soledad conspiraban para volverme loco; entonces había que mantener la mente ocupada, a veces me acorralaba o entrampaba yo solo, al pensar en que los míos estaban en covachas como la mía; pero al impugnar esos pensamientos hacía que enloqueciera por momentos. Disminuyó el calor al anochecer. Al amanecer nuevamente se aclaró la luz de las rendijas. ¡Qué hermosa es la luz! Un poco me da felicidad, que será cuando esté a pleno sol. Al terminar el segundo día, me asaltaba la idea de que ya era el tercero. Tenía que saber del tiempo transcurrido. Creía haber leído que los rescatistas escombraban haciendo túneles, por donde gritaban si había alguien, metían aire, y mandaban a un perro para que olfateara si había alguien vivo. También leí o supuse que al quinto día suspendían la búsqueda y salvamento y metían trascabos y cargadores para retirar los escombros debido a que los cadáveres en descomposición podían provocar una peste. El remover escombros provocaba deslizamientos y reacomodos del material que acabaría con cualquier ser que estuviera aún vivo. De piedrita en piedrita ya tenía un hoyo más o menos grande. Apalancaba con la varilla, raspaba con los vidrios. Por la noche a ratos llegaban oleadas de hedor. Durante el tercer día comencé a escuchar un ruidito como de que alguien rasgaba un pedazo de tela poco a poco, o como que alguien emitía ligeros gruñidos. Adentro se percibe todo y se agudiza la mente; relacioné el hedor con los muertos y unos puerquitos muertos que en una ocasión contemplé en un baldío: se inflaron y escuché cómo se iban abriendo por los gases que tendían a salir. Entonces se me presentó clarito que eran los cadáveres humanos bajo los escombros que reventaban. Grité sin querer al cruzarse un pensamiento: que al no tener yo un alimento que procesar, los jugos gástricos e intestinales atacaran mis propios órganos.

“Al atardecer del tercer día, observé que las rejillas eran cada vez más amplias y que se debía a que los rescatistas habían hecho boquetes por donde entrar, o que yo había avanzado más a través del túnel que iba haciendo. Al quinto día escuché, aunque muy lejanos, unos ladridos de perro. Tenía sed y hambre que hacían que mi estómago gruñera feamente. Por momentos me vi tentado a matar una de las ratas que de vez en cuando pasaban cerca de mí. Abandoné ese pensamiento al pensar que no se iban a dejar matar fácilmente y que una mordida de ella me podría causar la rabia o gangrena. Opción desechada.

“Saqué fuerzas de flaqueza más que nada por pensar que era el quinto día y podrían abandonar los trabajos de rescate.

“Al quinto día dejé de escuchar ruidos del exterior y de que no aumentaban las aberturas, antes rendijas. ¡No, desgraciados! ¡No suspendan los rescates! ¡Qué, no oyen ladrar al perro! ¡Saquen a mis hijos, mi familia!

“Con el llanto a todo lo que da, luché con todo lo que disponía: coraje, voluntad, manos, vidrios, aluminios, varilla, mosaicos. De pronto emergía de la tierra, de entre los escombros. Observé que los jóvenes eran contenidos por los soldados; un trascabo y dos cargadores con sus contenedores de acero para cargar desde menudencias hasta losas pesadas se alineaban. Salí de entre los escombros a pleno sol. Sentí que iba a estallar de felicidad al ver en primera línea a los míos: Mi esposa y mi cuñada salieron del edificio a tiempo. Mis hijos fueron los primeros en ser rescatados, casi a flor de tierra. A tres meses del temblor no paro de trabajar como voluntario. Como ahora que me coordino con usted para que la gente tenga una buena mudanza.”